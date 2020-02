Nowa kostka na Długim Targu w Gdańsku? GZDiZ złożył konserwatorowi nową propozycję materiału na nawierzchnię

- Powyższy opis został przesłany do kamieniołomu w Strzegomiu, gdzie na podstawie wytycznych wykonano próbkę materiału. Ta trafiła do PWKZ - mówi Magdalena Kiljan, rzeczniczka prasowa GZDiZ. - Otrzymana kostka była daleka od naszych oczekiwań, dlatego z ulgą przyjęliśmy wiadomość, że konserwator materiału nie zaakceptował. Dziś składamy kolejną propozycję. Choć nie są to płyty kamienne, które preferujemy, to materiał jest tym razem wystarczająco gładki, by poprawić komfort spacerujących - a właśnie na tym najbardziej zależało przygotowującemu inwestycję urzędowi. - Z niecierpliwością czekamy na opinię PWKZ, bo od blisko roku wciąż jesteśmy na początku drogi zmierzającej do remontu wysłużonej nawierzchni Długiego Targu - dodaje Magdalena Kiljan.

Odpowiedź jeszcze nie nadeszła.