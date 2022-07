Nowa nawierzchnia na jednej z gdańskich dróg rowerowych. Prace od 1 sierpnia 2022 r.

- Całość remontu drogi rowerowej na ul. Pomorskiej obejmuje odcinek od ul. Subisława do ul. Orłowskiej - mówi Magdalena Kiljan, rzeczniczka Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. - Od 1 sierpnia realizować będziemy pierwszą część, w której nawierzchnia wymieniona zostanie na fragmencie od ul. Subisława do ul. Chłopskiej. Dotychczasową nawierzchnię z kostki zastąpimy nawierzchnią bitumiczną. W czasie robót, które potrwają planowo do 26 sierpnia, droga rowerowa będzie zamknięta dla ruchu.