Nowe eksponaty w Muzeum Bursztynu. Wernisaż poświęcony postaci i twórczości Mieczysława Różyckiego już w czwartek 21 listopada

Dwie nowe wystawy prezentują piękno biżuterii i przedmiotów użytkowych wykonanych z bursztynu bałtyckiego.

Warto zapoznać się nie tylko z twórczością Mieczysława Różyckiego, ale także zobaczyć jak cenne dary potrafią przekazać osoby prywatne. Dzięki artystom i jubilerom otrzymaliśmy kilkanaście wyjątkowych, nagradzanych wyrobów jubilerskich, które za kilkadziesiąt będą niezwykle cenne

- mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.

Jak wynika z dostępnych informacji, co czwarty eksponat znajdujący się w Muzeum możemy oglądać dzięki pomocy osób prywatnych i instytucji. Dyrektor Muzeum Gdańska wyjaśnia, że ta wystawa czasowa to także zapowiedź programu skierowanego do obecnych i przyszłych mecenasów Muzeum Gdańska. Program zostanie zainicjowany w 2020 roku w związku z obchodami 50-lecia instytucji.

Wyjątkowe nowości w Muzeum Bursztynu

Wystawa pokazywana będzie na szczycie wieży więziennej Zespołu Przedbramia potocznie nazywanej Katowni. Na wystawie czasowej znajdzie się kilkadziesiąt eksponatów przekazanych przez osoby trzecie. Odwiedzający będą mieli szansę zobaczyć replikę łańcucha urzędowego Prezydent Aleksandry Dulkiewicz przekazaną przez Dorotę Cenecką. Na wystawie znajdzie się także część wyrobów pokazywanych już na tegorocznych wystawach "Dizajn z Domu Uphagena", "Janusz Wosik - in memoriam" oraz "25 lat Amberfiu". Do kolekcji Muzeum Gdańska trafiły również prace powstałe podczas edycji Międzynarodowych Targów Bursztynniczych w Gdańsku. Z kolei 7 obiektów biżuteryjnych znanego i cenionego belgijskiego sztukmistrza Alaina Roggemana przekazał Związek Miast i Gmin Morskich. Interesującym i dość nietypowym przedmiotem jest najnowszy zakup. Mowa o unikatowej, XVII-wiecznej szpile do kapelusza.