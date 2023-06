Nowe informacje w sprawie wypadku na Morzu Bałtyckim. Dziecko świadomie nie wyskoczyło z promu! Rozmowa z rzecznikiem prasowym Stena Line

Co stało się na Morzu Bałtyckim 29 czerwca?

Dziecko i osoba dorosła wypadli za burtę promu Stena Spirit, który płynął z Gdyni do Karlskrony (Szwecja). Po skrupulatnych poszukiwaniach udało się odnaleźć dwie poszkodowane osoby i zostały one transportowane do jednego szpitala – nie do dwóch jak podają inne media.

Dziennik Bałtycki w rozmowie z Agnieszką Zembrzycką, rzecznikiem prasowym Stena Line ustalił kilka faktów. Dowiedzieliśmy się, że dziecko świadomie z promu nie wyskoczyło.

Czy udało się uratować dwie osoby?