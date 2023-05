Nowe inwestycje trójmiejskich deweloperów w Gdańsku i Sopocie. Tak będą wyglądać

Osiedle Smolna w Sopocie

Niezaprzeczalnie największym atutem Sopotu jest jego geograficzne położenie pomiędzy linią morza a rozległymi terenami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W jego bezpośrednim sąsiedztwie powstała nowa inwestycja Invest Komfort – apartamenty Smolna Sopot. Lokalizacja sprawia, że z jednej strony mieszkańcy mogą cieszyć się bliskością natury, z drugiej, w zasięgu spaceru mają pełną infrastrukturę miejską oraz dostęp do wszelkich sopockich atrakcji, w tym molo i plaży. Spełnia to tym samym – ideę miasta 15-minutowego.

Na inwestycję składa się 6 budynków, usytuowanych w sposób maksymalizujący „przestrzenny oddech” dla każdego z mieszkań. Posiadają od czterech do pięciu kondygnacji nadziemnych; ich wysokości wynoszą od 13 do 16 m. Oferują 97 mieszkań o powierzchni od 43 do 121 mkw. Mieszkańcy do dyspozycji mają parking podziemny na 124 samochody oraz komórki lokatorskie. Mieszkania wyposażone są w balkony, tarasy (górne kondygnacje) lub ogródki na parterach.