Nowe linie sezonowe w Gdańsku. Historyczne tramwaje i autobusy wkrótce wyruszą na gdańskie ulice

Zmiany w rozkładach jazdy Gdańsk - autobusy LATO 2024

Linia funkcjonująca na trasie Wały Piastowskie - Westerplatte. Autobus będzie obsługiwał w obu kierunkach przystanek „Pokładowa” (n/ż), z którego można dojść do Twierdzy Wisłoujście. W weekendy niektóre kursy obsługiwane będą zabytkowymi autobusami Ikarus 260 i O405N.

Linia 607

Uruchomiona zostanie na trasie Pruszcz Gdański - Sobieszewo.

Linia 612

Przystosowany do przewozu rowerów autobus z przyczepą będzie kursował na trasie Śródmieście SKM – Sobieszewo.

Linia 622 (trasa Oliwa – Oliwa ZOO)

W dni powszednie wydłużone zostaną godziny kursowania. Wzorem poprzednich lat, w weekendy niektóre kursy obsługiwane będą zabytkowymi autobusami Ikarus 260 i O405N.

Linia 658

Linia będzie działała we wszystkie dni tygodnia. Autobus przystosowany do przewozu rowerów będzie kursował na trasie Polsat Plus Arena Gdańsk - Tunel pod Martwą Wisłą - Ku Ujściu.