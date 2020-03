Nowe obostrzenia rządu w ramach walki z epidemią

Ograniczenie liczby osób robiących zakupy, wyjście z domu tylko pojedynczo, specjalne godziny wyjścia do sklepów dla seniorów i ograniczenia dostępu do plaż i parków - rząd zaostrzył administracyjne regulacje w walce z epidemią koronawirusa. Nowe zasady wchodzą w życie we wtorek o północy.

Jakie ograniczenia wprowadza rząd 31.03.2020? przemieszczanie się tylko pojedynczo, w odstępach 2 metrów, rodzic może wyjść z dzieckiem;

ograniczenie odstępu do parków, placów;

zakaz korzystania z wypożyczania rowerów miejskich;

zamknięte punkty kosmetyczne, usługowe, fryzjerski etc.

limit osób w sklepie - 3 osoby na jedną kasę

2 osoby na jedno okienko w urzędzie pocztowym

Na bazarach, targowiskach – 3 osoby od jednego stoiska

Obowiązek przed sklepami – rękawiczki

W weekendy zamknięte sklepy budowlane, otwarte sklepy spożywcze, apteki, drogerie

Od 10 do 12 – otwarte tylko dla osób powyżej 65 roku życia

w każdym zakładzie pracy, sklepie - środki dezynfekcji

zamknięcie hoteli i obiektów wypoczynkowych - Z każdym lekkomyślnym, niepotrzebnym wyjściem z domu pandemia się rozszerza. Musimy tego uniknąć, zachowując maksymalnie społeczny dystans - mówi Mateusz Morawiecki w czasie konferencji. - Ten dystans musi zostać zmniejszony nie o połowę, ale o 3/4. Dlatego takie drastyczne obostrzenia - dodawał Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Nowe obostrzenia rządu w Polsce? - Egzekwowanie obowiązujących obostrzeń zostanie wzmocnione - mówił we wtorek rano w radiowej Trójce rzecznik rządu Piotr Müller. - Główny problem przy rozprzestrzenianiu się choroby, to częste kontakty między ludźmi, tak jak miało to miejsce w ostatni weekend. Dziennikarz radia RMF FM, Patryk Michalski ustalił, że wg nowych obostrzeń w sklepach będzie mogło przebywać w danym momencie trzy razy więcej ludzi, niż jest w nim kas. W mniejszych sklepach, w których jest jedna kasa, będzie w nim mogło przebywać równocześnie tylko 3 klientów. Obostrzenia rządu - co nowego zostanie wprowadzone? W sklepach, obowiązkowo, wprowadzone zostaną godziny dla seniorów: będą to dwie godziny około południa, kiedy do placówek wpuszczane będą wyłącznie osoby 60 plus. Zaznaczmy, że takie zasady już w ub. tygodniu wprowadziło np. Tesco. Od środy 25 marca, gdy rząd zaostrzył zasady narodowej kwarantanny, mogliśmy przemieszczać się jedynie dwójkami, za wyjątkiem członków rodzin. Od 1 kwietnia z domów będzie można wychodzić wyłącznie pojedynczo. Członkowie rodzin, idący razem chodnikiem, będą musieli zachować dwumetrowy odstęp. To ostatnie obostrzenie nie będzie dotyczyć rodziców małych, niesamodzielnych dzieci i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych. W niedzielnym wywiadzie dla Polsat News Piotr Gliński przyznał, że mimo obostrzeń, które już obowiązują, sytuacja jest bardzo poważna, a liczba chorych wciąż rośnie. Co więcej, wiele osób niestety wciąż nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia. Tym samym, koniecznym krokiem będzie wprowadzenie kolejnych restrykcji. Gliński podkreślił, że w tym wyjątkowo trudnym czasie, bardzo istotna jest izolacja - w sklepach, w miejscach pracy, w komunikacji publicznej. - Będziemy musieli najprawdopodobniej wprowadzić jeszcze bardziej rygorystyczne, administracyjne przepisy. Musimy wprowadzić obostrzenia administracyjne w miejscach pracy, w sklepach - zapowiadał. Przypomnijmy, 24 marca rząd wprowadził kolejne obostrzenia i zasady mające na celu walkę z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Zakaz wychodzenia z domu. Co nakazał rząd? - Ograniczenie w przemieszczaniu się, które nie dotyczy wyłącznie drogi z i do pracy, załatwienia spraw niezbędnych do życia - zrobienie zakupów, wyprowadzenie psa, wizyta u lekarza czy w aptece oraz wolontariatu na rzecz walki z koronawirusem Przemieszczać można było się jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczyło jednak rodzin;

