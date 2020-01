Nowe połączenia z Portu Lotniczego Gdańsk na wiosnę i lato 2020. Gdzie będziemy mogli polecieć już wiosną?

Nowe połączenia lotnicze z Gdańska. Pierwszy wiosenny lot już w lutym

Zimowy harmonogram połączeń lotniczych będzie obowiązywał do końca marca br., jednakże już 2 lutego pojawi się pierwszy lot zwiastujący nową wiosenno-letnią siatkę połączeń lotniczych. To właśnie tego dnia Wizz Air ma zamiar przywrócić połączenia do Barcelony. Z dostępnych informacji wynika, że od 2 lutego do portu lotniczego Barcelona El Prat polecimy dwa razy w tygodniu - w środy i niedziele.

Od 31 marca będziemy mogli cieszyć się słonecznymi dniami w Zadarze. Będzie to pierwsze takie regularne połączenie pomiędzy Gdańskiem a Chorwacją. Loty realizowane będą trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki i soboty. Linię tę obsługuje Ryanair. Dzień wcześniej - 30 marca - Wizz Air uruchomi loty na trasie Gdańsk-Zaporoże. Na tej trasie będziemy mogli latać dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i piątki.