Nowe przepisy MEN dotyczące harmonogramu egzaminów, rekrutacji do szkół średnich, praktyk zawodowych w 2020 r. Minister podpisał nowelizację

W czwartek 9.04.2020 r. premier Mateusz Morawiecki i minister oświaty Dariusz Piontkowski poinformowali, że egzamin ósmoklasisty i matury zostają przesunięte i najwcześniej odbędą się w czerwcu, najprawdopodobniej w drugiej połowie miesiąca. Nowy termin ma zostać podany co najmniej trzy tygodnie przed jego planowaną datą.

W piątek 10.04.2020 r. szef resortu edukacji znowelizował rozporządzenie z 20 marca 2020 r. dotyczące szczególnych rozwiązań w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Za sprawą nowelizacji dyrektor CKE Marcin Smolik został upoważniony do naniesienia zmian w harmonogramie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w trwającym roku szkolnym.

W nowelizacji znalazły się również zapisy mające na celu umożliwienie uczniom mieszkającym za granicą i uczestniczącym w kształceniu na odległość udział w egzaminie ósmoklasisty bądź egzaminie maturalnym bez konieczności przyjazdu do Polski. Te będą mogły zostać przeprowadzone w siedzibie przedstawicielstwa dyplomatycznego urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, właściwych za względu na miejsce zamieszkania ucznia za granicą.

Wprowadzono również rozwiązania, dostosowujące przeprowadzenie rekrutacji do publicznych szkół średnich do zmienianych terminów przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, w tym także terminów ogłoszenia ich wyników, które w postępowaniu rekrutacyjnym przeliczane są na punkty.

Zgodnie z nowelą terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla młodzieży będą ogłoszone przez ministra resortu edukacji, zaś terminy dla branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej podane zostaną przez właściwego kuratora oświaty.

Zaświadczenia lekarskie

Pełnoletni kandydaci do szkół zawodowych, którzy nie będą mogli odbyć wskazanych badań lekarskich lub psychologicznych przed podjęciem szkoły, a co za tym idzie nie przedłożą odpowiedniego zaświadczenia lub orzeczenia dyrektorowi szkoły, zobowiązani będą do poinformowania o tym placówki (w postaci papierowej lub elektronicznej), wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. W przypadku kandydatów niepełnoletnich obowiązek ten będzie leżał po stronie rodziców.