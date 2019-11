Nowe toalety przy plaży w Gdańsku Jelitkowie. Trwa budowa sanitariatów przy wejściach nr 75 i 78 [zdjęcia]

W parterowych budynkach o pow. ok. 35 metrów kwadratowych mieścić się będą dostępne z wydzielonych umywalni dwie kabiny sanitarne przeznaczone dla kobiet i mężczyzn oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz znajdować się będą stanowiska pryszniców, które na okres zimy będą demontowane. Do nowych toalet dostosowane zostaną również dojścia zarówno do budynków, jak i w pobliże plaży. Z uwagi na prowadzone prace i obowiązek zabezpieczenia terenu budowy, w trakcie trwania robót dostęp do poszczególnych wejść na plaże może być utrudniony.