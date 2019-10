Nowe trasy FlixBusa: Gdańsk - Kaliningrad i Gdynia - Zakopane

W podróż z Gdyni do Zakopanego można udać się w ramach 2 kursów dziennie, natomiast na trasach Trójmiasto – Toruń oraz Trójmiasto – Łódź, przejazd możliwy jest od 3 do 6 razy dziennie.

Oba połączenia uruchomiono 24 października. Autobusy FlixBus w ramach dziennej i nocnej linii kursują codziennie.

FlixBus na trasie Gdańsk - Kaliningrad od 1.11.2019

Linia z Gdańska do Kaliningradu uruchomiona zostanie 1 listopada 2019 r. To pierwsze w historii FlixBusa Polska bezpośrednie połączenie z Rosją. Dzięki współpracy agencyjnej z partnerami PKS Gdańsk oraz Zelenogradsk Trans z Rosji w systemie sprzedaży FlixBusa znajdą się bilety na 4 kursy dziennie do Gdańska i 4 kursy do Kaliningradu.