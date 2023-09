Nowe znaleziska, spore nadzieje, ale los "Orła" nadal owiany tajemnicą. Koniec dziesiątej wyprawy w poszukiwaniu okrętu podwodnego

- Około 17:00 trafiliśmy na niezidentyfikowany wrak podłużnego okrętu o szerokości 6 m i długości ponad 72 m. Był bardzo zniszczony, a my zaczęliśmy dopatrywać się kształtów okrętu podwodnego. Szanse były niewielkie, ale zakładaliśmy zawsze, że wrak Orła, w momencie odnalezienia, może być bardzo zniszczony. Wiedzieliśmy też, że jeśli tego obiektu nie sprawdzimy, to nigdy sobie tego nie podarujemy. Zapadła błyskawiczna decyzja o nurkowaniu, zwłaszcza, że pogoda była wyśmienita. I w ten sposób, pierwszy raz podczas tej wyprawy weszliśmy do wody. Na dnie, okazało się, że to stary niemiecki ścigacz z I wojny światowej. Był bardzo zniszczony, a kiepska widoczność (około 1m) nie pozwoliła nam na poważniejsze badania. Niestety, to nie był Orzeł – informowali w relacji z 25 sierpnia członkowie wyprawy.