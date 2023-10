Nowi pracownicy Straży Granicznej. Wciąż trwa nabór do morskiego oddziału

Nowi funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej złożyli ślubowanie

Straż Graniczna nadal rekrutuje

Wciąż trwa nabór do Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Dokumenty aplikacyjne można składać w Komendzie MOSG w Gdańsku oraz w jednostkach Straży Granicznej w Świnoujściu, Rewalu, Szczecinie, Kołobrzegu, Darłowie, Ustce, Władysławowie, Elblągu i Krynicy Morskiej. Informacje na temat naboru zamieszczone są na stronie internetowej oddziału w zakładce „Rekrutacja do służby w MOSG”. O naborze można również porozmawiać, dzwoniąc pod nr 58/524-24-24. Dla usprawnienia rekrutacji powołano koordynatorów do spraw naboru do służby. Kandydaci z województwa zachodniopomorskiego mogą kontaktować się pod numerem tel. 721-961-599, z pozostałych województw pod numerem 797-337-256.