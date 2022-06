Nowi zawodnicy pojawili się na zgrupowaniu Lechii Gdańsk, ale to wciąż nie transfery. Co dalej z Energą?

Wciąż jednym transferem biało-zielonych pozostaje Dominik Piła, z którym kontrakt został podpisany już kilka miesięcy temu. Na liście życzeń Lechii byli Jesus Imaz, Marko Poletanović czy Roberto Alves, ale żaden z nich nie zagra w gdańskim zespole. Trener Tomasz Kaczmarek przekonuje, że klub nie będzie szedł w transferowy ilościowe, ale w jakościowe. To znaczy, że Lechia chce pozyskać piłkarzy, którzy podniosą poziom sportowy zespołu. Na razie do drużyny dołączyli zawodnicy wracający ze zgrupowań reprezentacji, czyli Kristers Tobers oraz Witan Sulaeman.

CZYTAJ TAKŻE: Kto jest teraz piłkarzem Lechii? TOP 30

- Tobers jest długo w zespole i dobrze go znamy. Jest sprawdzony w stu procentach i w pełni mu ufamy. Musimy tylko z nim porozmawiać, jak się czuje, bo teraz zagrał w reprezentacji Łotwy cztery mecze po 90 minut. Dla niego to dobrze, że się ograł i mam nadzieję, że uda nam się od razu to wykorzystać, żeby mógł dołączyć do treningów – mówi Tomasz Kaczmarek, trener Lechii. - Z Witanem spędziliśmy bardzo mało czasu. Ostatni czas spędził na wyjazdach reprezentacyjnych i wypożyczeniu, więc będziemy musieli sprawdzić na jakim poziomie to jest zawodnik i podjąć decyzję, co dalej.