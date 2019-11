Nowy Instytut Informatyki UG oficjalnie otwarty [ZDJĘCIA]

Budowa pięciokondygnacyjnego budynku o powierzchni ok. 3912 m kw. trwała ok. półtora roku. Wewnątrz znajdują się aule, laboratoria i pracownie, w których można prowadzić zajęcia dydaktyczne i badania naukowe na miarę XXI wieku. Na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji połączono go z istniejącym budynkiem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.