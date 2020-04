Nowy prezes Stadionu Energa Gdańsk. Kto zastąpił Tomasza Niskiego?

- Prezes Niski już jaki czas temu w rozmowie ze mną sygnalizował chęć odejścia z tego stanowiska - mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu" Ryszard Trykosko, przewodniczący rady nadzorczej Areny Gdańsk Operator. - To specyficzna robota, która zwłaszcza teraz, w czasie pandemii, jest tematem bardzo trudnym. Chciałbym być dobrze zrozumiany: Jestem ogromnie wdzięczny prezesowi Niskiemu za pracę, którą wykonał. Nie stawiamy przed nowym prezesem Łukaszem Wysockim jakichś nowych, konkretnych zadań. To będzie raczej kontynuacja tego, co robił jego poprzednik - dodaje Ryszard Trykosko.

Spółka Arena Gdańsk Operator zajmuje się zarządzaniem stadionu w Gdańsku-Letnicy, jest odpowiedzialna także za komercjalizację stadionu należącego do miasta. Na co dzień spółka szuka najemców lóż biznesowych, negocjuje z organizatorami dużych imprez masowych takich jak mecze czy koncerty.

W obecnej sytuacji trudno liczyć na spektakularne imprezy, które miałyby się odbyć w Gdańsku.