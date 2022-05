Nowy problem mieszkańców w i tak głośnym Śródmieściu. Sezon turystyczny w Gdańsku rozpoczął się na dobre

- Nie chcę wiedzieć, co oznacza ten nowy wymiar - mówi pani Anna, która mieszka nieopodal lokalu. - Striptiz, naciąganie klientów, zachęcanie do seksu. Nic nowego dla Gdańska, skoro już wcześniej mierzyliśmy się lokalami tego typu jak "Cocomo" czy "Obsession".

- Uchwała antyhałasowa i zakaz sprzedaży detalicznej alkoholu w nocy to jedno - mówi pani Sylwia, mieszkanka Śródmieścia. - Ale kto i czym kierował się w Urzędzie Miejskim, że wydał zgodę na prowadzenie tego typu lokalu? Co będzie, gdy na terenie Śródmieścia zacznie obowiązywać Park Kulturowy?

Choć nowy, kontrowersyjny lokal przy ul. Powroźniczej swoją działalność rozpoczął 29 kwietnia 2022 roku, to próżno szukać o nim informacji w jakimkolwiek rejestrze.

- Nie wyrażamy zgody na to, aby mieszkać w towarzystwie burdelu - mówią zdenerwowani mieszkańcy. - To gorszące, że Miasto Gdańsk jest zaślepione, widzi jedynie przedsiębiorców, a potrzeby mieszkańców władzy jakby już nie dotyczą. A przynajmniej tak się czujemy. My, jako mieszkańcy Gdańska, swojego miasta jednak nie oddamy. Apelujemy do pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz, aby nie traktowała mieszkańców jako przeszkody, której należy się pozbyć, a aby traktowała nas jako partnerów do rozmowy.