Nowy projekt gdańskiego MOPR-u - m.in. bezpłatne kursy prawa jazdy kat. B, C lub C+E oraz liczne szkolenia Krzysztof Dunaj

Pexels

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje projekt pt. „Cała Naprzód III” dzięki, któremu można wziąć udział w bezpłatnych kursach i stażach zawodowych dostosowanych do zainteresowań i predyspozycji. W grę wchodzą m.in. kursy prawa jazdy kat. B lub C oraz liczne szkolenia np. komputerowe. Projekt potrwa do końca czerwca 2023 roku.