Nowy przystanek PKM Gdańsk Firoga dostępny od 11 grudnia 2022 r. Zobacz, jak wygląda. ZDJĘCIA

"Wzór perforacji na czerwonych wiatach nawiązuje do branży informatycznej, która dominuje w sąsiedztwie tego przystanku. Również numeracja tego przystanku dodatkowo podkreśli jego związek z branżą IT. W związku z tym, że stałym elementem grafik na przystankach PKM w Gdańsku jest numeracja (od 1 – Gdańsk Strzyża do 8 – Gdańsk Rębiechowo), a przystanek Gdańsk Firoga powstaje pomiędzy nr 6 (Matarnia) i numerem 7 (Port Lotniczy) będzie miał on numer [email protected] – dzięki czemu idealnie wkomponuje się on w gdańską „dolinę krzemową” – jak nazywana jest ta okolica" - czytamy w komunikacie PKM.