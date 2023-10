Nowy skaut w Lechii Gdańsk. Robert Tarka z duńskiego FC Midtjylland przeniósł się na Pomorze

Nowi pracownicy w Lechii Gdańsk

Robert Tarka jest związany z piłką nożną od 2018 roku. Rok później ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Jeszcze jako student 4. roku prawa rozpoczął staż w dziale skautingu Lecha Poznań, gdzie pracował do końca sezonu 2019/2020. Rok później w maju został skautem klubu z jego rodzinnego miasta – Zagłębia Lubin. Sezon 2022/2023 spędził już w Dani, pracując dla FC Midtjylland w dziale skautingu. Robert Tarka odpowiadał tam za wyszukiwanie młodych zawodników z całej Skandynawii na potrzeby akademii oraz pierwszego zespołu.

- Zatrudnienie Roberta rozpoczyna niezwykle ważny dla nas proces organizacji skautingu. Robert będzie zwracał szczególną uwagę na polski rynek względem naszego klubu, aby móc zidentyfikować zawodników najlepiej pasujących do naszej pierwszej drużyny. To bardzo ważne stanowisko dla przyszłości naszego projektu. Cieszymy się, że Robert do nas dołączył – informuje Paolo Urfer, prezes Lechii Gdańsk.