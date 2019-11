Nowy sklep Lidl w Gdańsku. Otwarcie 21.11.2019. Konkurs dla Czytelników: wygraj kosz z niespodziankami!

Sklep będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 21:00, w piątki i soboty od 7:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać ze 150 miejsc parkingowych.

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW!

Do wygrania kosze z niespodziankami od Lidl Polska.

Pytanie konkursowe:

Pod jaką marką własną w Lidlu można znaleźć słodycze z motywami świątecznymi?

A. Favorina

B. Fin Carré

C. Alesto

Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać mailem pod adres: k.kujawa@prasa.gda.pl do czwartku, 21 listopada do godz.16.00.

Spośród poprawnych odpowiedzi wybierzemy laureatów, z którymi skontaktujemy się mailowo.