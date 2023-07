Nowy właściciel Lechii Gdańsk buduje struktury klubu wedle własnego pomysłu. Z Lechii odchodzi Łukasz Smolarow

Kolejną osobą, która żegna się z Lechią jest Łukasz Smolarow. Były już dyrektor do spraw sportu w klubie z Gdańska wczoraj już zakończył swoją działalność w zespole biało-zielonych, a dziś ta decyzja nowego właściciela ma zostać oficjalnie ogłoszona. Smolarow nie zamierza odchodzić z piłki nożnej, ale też nie ukrywa, że po ostatnim okresie pracy w Lechii przyda mu się odpoczynek.

Łukasz Smolarow miał swój pomysł i plan na budowanie składu Lechii na najbliższy sezon. Postępujący proces sprzedaży klubu nie pozwolił mu jednak na realizację. Chciał budować skład w oparciu o zawodników w wieku 22-26 lat, którzy nie przebili się w PKO Ekstraklasie, ale chcieli w niej jeszcze zaistnieć. Stąd jego listę życzeń otwierał chociażby Bartosz Bida z Jagiellonii Białystok, który ostatecznie trafił do Podbeskidzia Bielsko-Biała. Nie zmienia to faktu, że rozmowy z piłkarzami były zaawansowane, ale wobec braku zgody na realizację transferów nie mogły dojść do skutku, a zawodnicy wybrali inne kluby.