Nowy właściciel Lechii przyjdzie do Gdańska w środę, 12 lipca 2023 roku. Kibice w napięciu czekają na transferowe wieści

Lechia Gdańsk pod rządami funduszu Mada Global

- Polityka informacyjna klubu wraz z terminami konferencji jest w trakcie ustalania. Poinformujemy pana niezwłocznie o datach, gdy tylko zostanie on zatwierdzony przez zarząd klubu - przekazał nam Kacper Szafran, menedżer ds. marketingu i komunikacji w Lechii Gdańsk, którego poprosiliśmy o zaplanowane spotkania nowego właściciela z mediami.

Spadkowicz z PKO Ekstraklasy od początku lipca nie ma rzecznika prasowego, po tym jak z klubem rozstał się Maciej Markowski. Powitany w połowie czerwca w Gdańsku trener Szymon Grabowski ma ekstremalnie trudne warunki do pracy. Z klubu odeszło bowiem wiele osób funkcyjnych, a w profesjonalnym sporcie na tym poziomie to powód do drwin kibiców z innych części kraju.