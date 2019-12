NSZZ "Solidarność": Miejscem dla oryginalnych tablic z sierpniowymi postulatami jest historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej

Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej jest najwłaściwszym i jedynym miejscem, gdzie powinny spocząć oryginalne tablice z 21. sierpniowymi postulatami. To właśnie w tej sali MKS podpisał w sierpniu 1980 r. porozumienie z władzami PRL, których trzonem były postulaty znajdujące się na tablicach. To własność i spuścizna Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który jest bezpośrednim następcą MKS-u. Europejskie Centrum Solidarności oraz wszystkie zainteresowane strony muszą ten fakt uszanować - czytamy w oświadczeniu Komisji Krajowej.

Niedawno Narodowe Muzeum Morskie zawnioskowało do Europejskiego Centrum Solidarności o zwrot tablic z postulatami celem umieszczenia ich na wystawie w Sali BHP. Dyrekcja NMM dowodzi, że tablice od 1989 roku są wpisane do inwentarza muzealnego. Z kolegi ECS oraz Maciej Grzywaczewski i spadkobiercy Arkadiusza Rybickiego (którzy spisali postulaty na tablicach w Sierpniu 80) twierdzą, że to oni mają prawa własności do tablic na mocy prawa autorskiego.

Z kolei dr Janusz Sibora, ekspert od protokołu dyplomatycznego oraz w dziedzinie archiwistyki, w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" stwierdził, że tablice należą do NSZZ "Solidarność" jako następcy Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, który sformułował postulaty.

Senator PO Sławomir Rybicki, brat zmarłego w katastrofie smoleńskiej i szwagier Macieja Grzywaczewskiego, w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" stwierdził w poniedziałek, że jego rodzina nie wyklucza wejścia na drogę sądową.