Number One Cup 2022. 28 młodych drużyn piłkarskich z różnych części Europy zaprezentuje się przy Meissnera w Gdańsku

Turniej piłkarski w Gdańsku Number One Cup 2022

Do turnieju w Gdańsku zakwalifikowało się 28 drużyn, w tym siedem zespołów z Polski. Na boisku kibice zobaczą między innymi takie drużyny jak: SCP Sporting Portugal, Juventus Turyn, PSG, Liverpool FC, PSV Eindhoven, AC Sparta Praga, Portimonense S.C., Cardiff City FC, MTK Budapest, FK Pardubice, UKS Varsovia, Jaguar Gdańsk czy FC Nordsjælland.

Ideą Number One Cup jest integracja społeczności młodych piłkarzy. Organizator, gdański Hotel Number One należący do sieci Grano Hotels, chce przekonywać, że wspólne pasje, na przykład piłka nożna, łączą ludzi niezależnie od narodowości, kraju pochodzenia, czy języka, którym się posługują. Gra w ulubiony futbol to aktywność nie tylko korzystna dla zdrowia młodych uczestników turnieju, ale także kształtująca i wspierająca otwartość na świat, nie tylko wśród zawodników, ale i ich rodzin.