Number One Cup 2022. Nastolatkowie z wielu krajów Europy zaprezentowali się w Gdańsku. "Cudowna przygoda dla chłopców"

Number One Cup 2022 na sztucznej murawie w Gdańsku Zaspie

Francuski Paris Saint-Germain, włoski Juventus Turyn, holenderski PSV Eindhoven, czeska Sparta Praga, portugalski Sporting Lizbona, niemiecki Bayer Leverkusen czy angielski Liverpool FC - między innymi takie drużyny U-13 można było przez trzy dni oglądać w Gdańsku. A dokładnie pod zadaszonymi boiskami na Zaspie. To tutaj młodzież niemal z całej Europy mogła rywalizować o jak najlepsze miejsca w turnieju Number One Cup 2022.

- Dla chłopców jest to jedno z pierwszych spojrzeń, jak piłka wygląda w innych krajach. Na pewno są zauważalne różnice, każdej kultury i kraju, zaczynając od Portugalczyków, a kończąc na Mołdawianach. Jest to przekrój całej Europy. Dla chłopaków jest to pewne doświadczenie i oby więcej podobnych wydarzeń, w których będą mogli brać udział. Wiadomo, że w przyszłości to zaprocentuje - tłumaczył nam Adam Prusaczyk, trener Jaguara Gdańsk.