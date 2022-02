O dotychczasowej sytuacji Grupy LOTOS. W Gdańsku odbyła się nadzwyczajna XLV sesja Rady Miasta

- Przejęcie Grupy Lotos to nie żadna fuzja, a rozbiór spółki - mówił europoseł Janusz Lewandowski. - Od początku było wiadomo, że Komisja Europejska nie pozwoli na budowę monopolu. Spełniono za to warunki autorstwa Daniela Obajtka oraz Jacka Sasina, a nie Unii Europejskiej, co jeszcze raz podkreślę. Kastracja firmy jest nieuzasadniona ekonomicznie. Największy konkurent Orlenu w Europie przejmuje dzisiaj część Lotosu. MOL to narzędzie polityczne w rękach premiera Viktora Orbana. Można powiedzieć zatem, że Viktor Orban ma MOL, Władimir Putin ma Gazprom, a Jarosław Kaczyński ma Orlen.