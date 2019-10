O pierwszym pokoleniu urodzonym po transformacji ustrojowej - spotkanie z dr. Jakubem Sawulskim

Między rokiem 1986 a 1995, w czasie, gdy w Polsce dokonywała się transformacja ustrojowa, rodzili się ludzie. To my – pierwsze pokolenie, które nie zna czasów PRL-u. Słabo pamiętamy też przemiany gospodarcze z lat 90. A członkostwo Polski w Unii Europejskiej, otwarte granice i dostęp do Internetu to dla nas coś oczywistego. Między innymi o tym pisze w swojej książce "Pokolenie 89" dr Jakub Sawulski. W piątek 18.10.2019 o godz. 18:00 w Filii Naukowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Obrońców Wybrzeża 2 w Gdańsku odbędzie się spotkanie z autorem.

Mamy kilka lat doświadczeń na rynku pracy, próbę wynajęcia lub kupna mieszkania i pierwsze zapłacone składki na emeryturę. Niektórzy z nas właśnie zakładają rodziny. I wiemy już, jakie są owoce polskiej transformacji, choć ani nie przeżyliśmy świadomie jej przebiegu, ani nie za bardzo interesuje nas to, co było wcześniej. Ale to, co zastaliśmy, wchodząc w dorosłe życie, odbiega często od tego, czego oczekiwaliśmy. Ta książka oddaje głos naszemu pokoleniu. Pokoleniu '89, które do tej pory było anonimowe, ale teraz zaczyna coraz głośniej mówić o tym, co trzeba w Polsce zmienić. Jakub Sawulski (rocznik '89) – doktor nauk ekonomicznych. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz ekspert w Biurze Analiz Sejmowych. Wcześniej związany m.in. z Uniwersytetem Ekonomiczny w Poznaniu, Instytutem Badań Strukturalnych oraz Deloitte Polska. W pracy naukowej zajmuje się finansami publicznymi oraz polityką energetyczną i innowacyjną państwa. Za cel działalności publicznej stawia sobie upowszechnianie wiedzy o ekonomii. Kierował dwoma ogólnopolskimi projektami naukowo-edukacyjnymi: "Jak są wydawane moje podatki" oraz "Młodzi o systemie emerytalnym". Prowadzi bloga edukacyjnego o ekonomii na Facebooku. Spotkanie poprowadzi Mateusz Janota, radny dzielnicy Przymorze Wielkie.