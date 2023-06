O tym jak reparacje od Niemiec mogły wpłynąć na Polskę po wojnie na VI Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

W dyskusji panelowej na temat reparacji wzięli udział przedstawiciele IPN, mediów, samorządu Warszawy oraz instytutu zajmującego się oszacowaniem strat wojennych.

Kluczowe jest pytanie, gdzie byłaby Polska w aspekcie rozwoju, gdybyśmy dostali reparacje, jaki by był stan gospodarki? Moderator dyskusji, publicysta Artur Ceyrowski pytał przedstawiciela Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego o popularne porównanie do poziomu rozwoju Hiszpanii. Padła też kwestia tezy o tym, że Ziemie Odzyskane można traktować jako reparacje.

- Ziemie Odzyskane mogą być policzone jako mniej więcej jedna czwarta strat – mówił Paweł Pońsko z rady Instytutu Strat Wojennych. - Potencjał gospodarczy i wiele innych faktorów dotyczących Polski i Hiszpanii u progu wojny były podobne. Porównanie nie jest przesadzone, że Polska mogłaby się rozwijać tak szybko, jak Hiszpania, natomiast proszę pamiętać o tym, że nie jest to naukowe. Co do samych reparacji – nie dostaliśmy pieniędzy, ale tak naprawdę te szkody, które Niemcy spowodowali nie są do odrobienia w jakikolwiek sposób. To już 2 pokolenia, które żyły w dużo biedniejszym kraju i Niemcy nie mogą wrócić generacjom naszych dziadków i rodziców tego poziomu życia, na którym oni mogliby funkcjonować. To jest 78 lat od zakończenia II wojny światowej, kiedy Polska mogła mieć o kilkanaście – kilkadziesiąt proc. wyższy PKB. Argument o wejściu do UE też jest fałszywy. Mamy to traktować jako dar dla kogoś?