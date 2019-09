Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte 1.09.2019 [relacja na żywo]

Nastąpił przełom w sporze o Westerplatte?

Miasto Gdańsk wniesie należący do niego teren na Westerplatte do planowanego muzeum, ale będzie miało wpływ na wystawę, na sposób upamiętnienia i funkcjonowanie przyszłej placówki - to oferta prezydent Aleksandry Dulkiewicz, którą przekazała w czasie wtorkowego spotkania z wicemi...