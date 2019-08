Obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej [program]

10.00-20.00

WESTERPLATTE. SPOTKANIA Z HISTORIĄ

Trzecia edycja festiwalu. W programie m.in. zwiedzanie Wartowni nr 1, rekonstrukcje historyczne, prezentacja zabytkowych pojazdów i sprzętu wojskowego, wielkoformatowa gra historyczna, pokazy filmowe i kuchnia polowa / Westerplatte → wstęp wolny

11.00

SUBIEKTYWNY SPACER PO WYSTAWIE STAŁEJ ECS

Szlakiem wspomnień poprowadzi Jerzy Borowczak / ECS, wystawa stała

→ wstęp wolny + rezerwacja wejściówek

11.00-16.00

ANIMACJE PRZY OKRĄGŁYM STOLE

Stawiamy na rękodzieło! Mamy płócienne torby i szablony odwołujące się do wielkiego sukcesu, jakim było podpisanie na zakończenie strajku Porozumienia Gdańskiego. Każdy własnoręcznie może ozdobić swoją torbę. Wybierajcie: 21 × TAK, gdańskie dźwigi czy Victoria?

/ ECS, okrągły stół od strony pl. Solidarności

→ wstęp wolny

12.00

SPACER RODZINNY PO WYSTAWIE STAŁEJ ECS

Co się dzieje, kiedy pracownicy ogłaszają strajk? W jakiej sprawie strajkowali stoczniowcy ze Stoczni Gdańskiej? Czy mieli co jeść, jak spędzali czas i kto ich odwiedzał? - to tylko niektóre pytania, na które poszukamy odpowiedzi.

/ ECS, wystawa stała → wstęp wolny + rezerwacja wejściówek