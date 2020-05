Obchody Konstytucji 3 Maja w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Włodarze trójmiejskich samorządów złożyli kwiaty

Z kolei w Sopocie 4-osobowa delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej.

- Mamy konstytucję, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy wolnym krajem, a jednak dzisiaj niektórzy z nas śpiewali w kościele „ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie” - mówił Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. - To dlatego, że został zniszczony Trybunał Konstytucyjny, niezależne sądownictwo, a telewizja nie jest już publiczna. Niestety zafundowano nam olbrzymie podziały, te same, które w Gdańsku doprowadziły do tego, że zginął Paweł Adamowicz. To wszystko scenariusz napisany na Nowogrodzkiej, który ma skończyć się pseudowyborami korespondencyjnymi. Czy pozwolimy na to, czy ktoś na Kremlu będzie się bardzo cieszył, bo nie musiał pisać takiego scenariusza ograniczenia niepodległość i wolności?