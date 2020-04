„Obiad dla Medyka”. Posiłki dla pracowników ochrony zdrowia w Gdańsku podczas waki z koronawirusem. Akcji patronuje Magdalena Adamowicz

W tym czasie jest szczególna grupa osób: to medycy, pracownicy służby zdrowia – lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, a także cały personel wspomagający. Wykonują oni heroiczną pracę. Chciałabym Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować, to co robicie jest nie do ocenienia, narażacie swoje własne życie. My możemy Wam podziękować i pomóc w ten sposób, że zaprosimy Was na obiad – mówi Magdalena Adamowicz w opublikowanym na swoim profilu nagraniu.