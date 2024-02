Obiecane żłobki i niechciane wysypiska. Łukasz Hamadyk: Nowy Port tonie w śmieciach

Nie sama kwestia żłobków trapi jednak przewodniczącego. Sam teren nie jest w najlepszym stanie. Jak przekonuje Hamadyk, to tylko jedno z kilku takich miejsc w Nowym Porcie.

- Mamy tutaj do czynienia ze śmietniskiem. To jest teren miejski. Ściślej mówiąc, Gdańskie Nieruchomości powinny zająć się tym terenem, bo cały Nowy Port tonie w śmieciach w miejscach, które należą do miasta. To nie stało się wczoraj. To nie stało się miesiąc temu - mówi przewodniczący rady dzielnicy Nowy Port. - Środek dzielnicy, ulica Strajku Dokerów. Ulica, którą tak ładnie pokazywano na różnego rodzaju artykułach jako taki wzór rewitalizacji, ale wystarczy zrobić kilka kroków obok, żeby zobaczyć, jak wygląda rzeczywistość - mówi radny dzielnicy.