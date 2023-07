Obłoki srebrzyste znowu wróciły! Piękne zjawisko uchwycił nasz czytelnik

Obłoki srebrzyste znowu pojawiły się nad morzem

Obłoki srebrzyste to zjawisko, które zadziwia swoim pięknem i barwami, ale z drugiej strony nie są już też nowością dla mieszkańców wybrzeża. W lipcu można je zauważyć dość często i to właśnie w tym okresie nasi czytelnicy często dzielą się z nami swoimi fotograficznymi zdobyczami. Polarne chmury mezosfetyczne to nie tylko przepiękne widowisko. Kryje się za nim także dość ciekawa historia.

Obłoki srebrzyste zostały odkryte przez astronoma polskiego pochodzenia. Zawdzięczamy to Witoldowi Ceraskiemu, który dokonał odkrycia 13 czerwca 1885 roku. Jego badania wykazały, że obłoki te są złożone z mikroskopijnych kryształów lodu. Niewyjaśnione jest natomiast to, w jaki sposób para wodna pojawia się w tak wysokich częściach atmosfery.