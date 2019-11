Obowiązkowe wykłady na Wydziale Zarządzania UG?

Obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach istnieje w regulaminach większości uczelni, zarówno państwowych jak i prywatnych. Zwyczajowo jest on jednak traktowany dość luźno. Wielu studentów nie uczestniczy w tego typu zajęciach, bo zwykle nie skutkuje to żadnymi konsekwencjami. Swoje stanowisko argumentują tym, że decyzja o studiowaniu nie została narzucona im odgórnie, i tak samo to oni postanowią, w jaki sposób zdobędą wiedzę niezbędną do zaliczenia danego przedmiotu.

Nieraz zdarza się, że obecność na wykładach jest dodatkowo punktowana przez prowadzącego. Bywa, że nazwisko studenta figurujące na liście puszczonej okazjonalnie przez wykładowcę jest podstawą do nieformalnych ułatwień podczas zaliczenia przedmiotu. Niestety, często skutkuje to tym, że studenci chcąc dopomóc sobie nawzajem wpisują na nią nieobecnych żaków.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego chcąc zmobilizować studentów do lepszej frekwencji, za pośrednictwem social mediów przypomniał, że wszystkie zajęcia są obowiązkowe. Dodał również, że w sytuacji, gdy student przekroczy 30 proc. nieobecności, może zostać wezwany do prodziekana na rozmowę wyjaśniającą, a w najgorszym wypadku - zostać skreślony z listy.