Obowiązkowe wyposażenie samochodu osobowego w 2023 roku. To tylko dwa elementy

Konwencja wiedeńska. Co reguluje?

Co warto mieć w aucie a nie jest obowiązkowe?

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu

Mandat za brak gaśnicy

Najlepszym miejscem umieszczenia gaśnicy jest zamykany schowek przed pasażerem Gaśnica samochodowa, którą kierowcy są zobowiązani posiadać, powinna zawierać w sobie co najmniej 1 kg środku gaśniczego. Okres legalizacji gaśnicy przeważnie waha się od 1 do 2 lat, natomiast okres gwarancyjny z reguły od 3 do 5 lat od daty produkcji.