Obrońca Lechii Gdańsk wywołał ostrą dyskuję na Twitterze. Błażej Augustyn: Wykonuję pracę i powinienem otrzymywać pensję

Pod tym wpisem obrońcy biało-zielonych rozwinęła się cała dyskusja. Nie zabrakło zarzutów, że Augustyn traktuje Lechię jak bankomat.

CZYTAJ TAKŻE: Zobaczcie piękne partnerki piłkarzy Lechii Gdańsk

"Bankomaty są w bankach ja jestem zatrudniony wykonuje swoja pracę i jak każdy pracownik powieniem otrzymywac pensje" - napisał Augustyn, który zaraz dodał też: jeśli bankomat czy bankomaty wygrały historyczne trofea ..to wpisuje PIN i czekam... (pisownia oryginalna)

Augustyn nie miał dobrego początku w zespole Lechii. Poprzedni sezon miał jednak znakomity i duet Augustyn - Michał Nalepa spisywał się naprawdę bardzo dobrze na środku obrony. To doprowadziło do zdobycia przez biało-zielonych Pucharu Polski i trzeciego miejsca w ekstraklasie, czyli sukcesów historycznych. Pod koniec poprzedniego roku wezwania do zapłaty zaległych pensji napisali Artur Sobiech, Rafał Wolski, Sławomir Peszko i właśnie Augustyn. Pierwszej trójki w klubie już nie ma. Błażej został, ale w zespole biało-zielonych już nie zagra. Wiosnę i tak miał straconą przez kontuzję, a 30 czerwca wygasa jego kontrakt z Lechią, który nie zostanie przedłużony.