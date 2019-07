OBWIESZCZENIE SĄDOWE

w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność masy upadłości

WAKOZ Budownictwo Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Gdańsku

syndyk masy upadłości spółki pod firmą WAKOZ Budownictwo Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2019r. zapadłym w sprawie VI GUp 16/12 Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na:

1. sprzedaż złoża kruszywa naturalnego „Witramowo” obejmującego:

prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Witramowo, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, obejmującej działkę nr 113 o powierzchni 3,72 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę wieczystą KW nr OL1O/00108842/4 za cenę wywoławczą nie niższą niż 50 800 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy osiemset złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT, prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Witramowo, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, obejmującej działki nr 114 o powierzchni 2,44 ha i 118/1 o powierzchni 6,75 ha (łącznej powierzchni 9,19 ha), dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę wieczystą KW nr OL1O/00023444/4 za cenę wywoławczą nie niższą 286 925 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT, prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Witramowo, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, obejmującej działkę nr 116 o powierzchni 10,31 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę wieczystą KW nr OL1O/00102498/5 za cenę wywoławczą nie niższą niż 321 925 zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT, prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Witramowo, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, obejmującej działkę nr 120/3 o powierzchni 5,21 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę wieczystą KW nr OL1O/00059751/0 za cenę wywoławczą nie niższą niż 162 675 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT, prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Witramowo, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, obejmującej działkę nr 121/1 o powierzchni 14,80 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę wieczystą KW nr OL1O/00059750/3 za cenę wywoławczą nie niższą niż 461 925 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw

za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 1 284 250,00 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT.

2. sprzedaż nieruchomości obejmującej:

udział stanowiący 50% w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Linia, gmina Linia, powiat wejherowski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 132/1 o łącznej powierzchni 3.3452 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1W/00077822/5,

za cenę wywoławczą nie niższą niż 114 400,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy czterysta złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT;

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU

Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zaintere­sowanych w biurze przedsiębiorstwa w Gdańsku przy ul. Budowlanych 7 w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarcze­go Sądu Rejonowego Gdańsk Północ ul. Piekarnicza 10 w godzinach i dniach urzędowania Sądu, a także treść Regulaminu Przetargu zamieszczona została na stronie internetowej www.syndyk-kowalewska.pl. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu.

Oferty należy składać do dnia 19 sierpnia 2019 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul. Piekar­niczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. Kopertę należy zaadresować:

VI Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku

ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk

Sędzia-Komisarz SSR Anna Stankiewicz

sygnatura akt VI GUp 16/12

oferta na przetarg nieruchomości

Wakoz Budownictwo Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku.

3a Słowa „oferta na przetarg nieruchomości” zamieszczone na kopercie, zgodnie z

paragrafem 5 ust 3 Regulaminu Przetargu, winny być wpisane kolorem

CZERWONYM.