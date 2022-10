Obwód Kaliningradzki będzie czesko-polski? Od kilku dni w internecie krąży satyryczne zdjęcie, sugerujące podział Kaliningradu Maciej Karcz

Od kilku dni niezwykłą popularnością cieszy się satyryczne zdjęcie, sugerujące podział Obwodu Kaliningradzkiego przez Czechy i Polskę. Czesi w związku z anektowaniem terytoriów Ukrainy zakpili z Rosji, tworząc petycję, by zorganizować referendum w sprawie wcielenia Obwodu Kaliningradzkiego do swojego państwa. Propagatorem "mema" w u naszych południowych sąsiadów jest Tomas Zdechovsky, czeski eurodeputowany. O co dokładnie chodzi z dowcipem o "rozbiorze" Obwodu Kaliningradzkiego przez Polskę i Czechy?