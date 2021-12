Obywatelskie zatrzymanie na obwodnicy w Gdańsku. Pijany kierowca jechał slalomem. 21.12.2021 r.

Pijany kierowca został zatrzymany w ramach obywatelskiej interwencji. Do zdarzenia doszło we wtorek, 21 grudnia, około godziny 17, na obwodnicy - wysokość węzła Karczemki. Kierowca zauważył jadące slalomem auto i powiadomił policję. Kiedy kierujący, wobec którego pojawiły się podejrzenia, zatrzymał się na pasie, jadący za nim mężczyzna również się zatrzymał. Podszedł do niego i wyczuł woń alkoholu, następnie zabrał mu kluczyki.