Oceniamy gdańskich żużlowców za mecz w Gnieźnie. Dokonali wręcz niemożliwego i wygrali w trójkę

Piotr Gryszpiński - 3+2 (2*,-,0,-,1*).

Wyszedł mu jeden wyścig, gdy w czternastym zaskoczył i przyjechał przed rywalem, pieczętując meczowe zwycięstwo. Ktoś mógłby pomyśleć... "ale jak to, przecież ma dwójkę z bonusem!". No tak, tylko że zdobył ją za darmo, gdyż w jednym z wyścigów jeden z rywali został wykluczony, a drugi zanotował defekt motocykla.

Ocena: 2.

Rasmus Jensen - 14 (0,3,3,2,3,3).

Gdy w swoim pierwszym wyścigu przyjechał ostatni, można było mieć wątpliwości czy będzie to jego udany mecz. Mając oczywiście w pamięci, że w weekend stracił dwa podstawowe silniki. Udowodnił jednak, że to nie sprzęt był zasługą świetnych wyników, a on sam. Duńczyk zaprezentował się kapitalnie w dalszej części zawodów i przegrał już tylko raz. Podsumowaniem rewelacyjnej jazdy był wyścig piętnasty, gdy na ostatnich metrach wyprzedził Oskara Fajfera.

Ocena: 5.

Adrian Gała - 10+2 (3,2*,2*,3,w,-).