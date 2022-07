Oceniamy gdańskich żużlowców za mecz w Rybniku. Rasmus Jensen z innej planety. Karol Żupiński musi się poprawić

Wiktor Trofimow - 7+1 (2*,1,2,0,2,-).

Przyzwoity występ. Zaimponował szczególnie w pierwszym wyścigu, gdy wyskoczył ze startu, a następnie świetnie odpierał ataki rywali. Później było nieco gorzej, szwankowało u niego wyjście spod taśmy, brakowało też nieco prędkości, na co zwracał uwagę menedżer Eryk Jóźwiak. Niemniej, trzeba ocenić go pozytywnie.

Ocena: 3+.

Rasmus Jensen - 18+1 (3,3,2,3,2,2*,3).

Ale skoro oceniamy pozytywnie Trofimowa, to co powiedzieć o Jensenie? Kolejny w tym sezonie GALAKTYCZNY występ. Duńczyk wręcz latał po rybnickim torze. Przytrafiły mu się co prawda dwie wpadki, gdy przyjeżdżał do mety jako drugi, natomiast czy można mu to wypominać, gdy otarł się o perfekcję? Niekoniecznie.

Ocena: 5+.

Piotr Gryszpiński - 2+1 (1,0,0,1*,0,-).

O perfekcji nie można mówić natomiast w przypadku Gryszpińskiego. W zasadzie trudno znaleźć jakiekolwiek pozytywne słowa. Jedyny punkt na rywalu zdobył w wyścigu ósmym, gdy w prawdziwych bólach pokonał Kacpra Tkocza, jednego z najgorszych młodzieżowców w lidze. A wcześniej dokonał nie lada sztuki i przegrał z nim na dystansie. Niestety, ale z meczu na mecz wygląda coraz gorzej. W normalnych okolicznościach nie miałby żadnych szans na jazdę. Korzysta jednak na kontuzjach kolegów z zespołu.

Ocena: 1.

Timo Lahti - 12 (3,1,3,2,0,3,0).