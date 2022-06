Oceniamy gdańskich żużlowców za mecz z Falubazem. Życiowa forma Rasmusa Jensena, przebudzenie Adriana Gały

Adrian Gała - 12+2 (1*,w,3,3,3,2*).

Zaczął źle, po dwóch wyścigach miał tylko jeden zdobyty punkt. Przeszarżował i został wykluczony za wpakowanie w bandę młodego Dawida Rempały, za co zresztą oberwało mu się od zielonogórskich kibiców. Później? Przeszedł prawdziwą metamorfozę. Bardzo pewnie wygrał trzy kolejne wyścigi, w nominowanym przywiózł 5:1 i przypieczętował zdobycie bonusa.

Ocena: 4+.

Rasmus Jensen - 17 (2,3,3,3,3,3).

Chyba pierwsza szóstka w naszym tegorocznym zestawieniu. Co prawda w swoim pierwszym wyścigu uciekł mu ze startu Jan Kvech i Duńczyk nie był w stanie go dogonić, ale później był już nieosiągalny dla rywali. Zazwyczaj wyjeżdżał spod taśmy jako pierwszy, natomiast parę razy było gorąco na trasie i musiał wykazać się umiejętnościami defensywnymi.

Ocena: 6.

Piotr Gryszpiński - 3 (1,0,1,1,0,-).

Miał trudne zadanie. Nie jeździł praktycznie wcale w tym sezonie, aż tu nagle przyszło mu rywalizować z kandydatem do awansu. Zaczął fantastycznie, bo jeśli nieobjeżdżony zawodnik wpada na linię mety przed uczestnikiem cyklu Grand Prix, to nie jest to sprawa, o której można szybko zapomnieć. Później było gorzej i on sam jest tego świadomy. Sam moment startowy był niezły, lecz praktycznie za każdym razem podnosiło mu przednie koło, na czym tracił sporo metrów, a później nie było już możliwości wyprzedzania.

Ocena: 3.

Timo Lahti - 12+1 (3,1,3,1,2*,2).