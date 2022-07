Oceniamy gdańskich żużlowców za mecz z Polonią Bydgoszcz. Wyrwa w składzie okazała się zbyt poważna. Trudno wygrać we dwóch

Wiktor Trofimow - 7+1 (t,1*,3,1,0,2).

Jechał w kratkę. Zaczął od taśmy, była pewnie zdobyta trójka, ale patrząc całościowo spisał się dość przeciętnie. Szwankowało u niego wyjście ze startu - tu tracił najwięcej.

Ocena: 3.

Adrian Gała - 0 (d,-,-,-,-).

Pozostawiamy go bez oceny, ponieważ nie miał okazji do zaprezentowania się. Upadek w jego pierwszym wyścigu wykluczył go z dalszej jazdy.

Timo Lahti - 14+1 (3,2*,2,2,3,1,1).

Miał w tym meczu sporą grupę fanów z dedykowanymi flagami. Zasiedli na trybunie VIP i z pewnością nie żałują, że wybrali się na stadion. Fin zaprezentował się z dobrej strony, choć nie rewelacyjnej. Miewał już lepsze mecze w tym sezonie. Dość nieoczekiwanie przegrywał sporo startów, co akurat zdarza mu się dość rzadko. Ale czy można go krytykować, gdy spojrzy się na punkty? No, nie bardzo.

Ocena: 4+.

Rasmus Jensen - 14 (3,3,3,2,0,3).