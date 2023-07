Oceniamy piłkarzy Lechii Gdańsk za mecz z Motorem Lublin. Brak jakości w ataku, kosztowny błąd Jana Biegańskiego

Biało-zieloni zagrali słabiej niż w Głogowie, ale też przeciwnik był silniejszy. Brakowało czystych sytuacji do zdobycia bramki. Najmniej pretensji można mieć do środkowych obrońców choć na tej pozycji grają zawodnicy, którzy dopiero jej się uczą.

Antoni Mikułko - 5

Nie miał w tym meczu wiele pracy, bo Motor grał mało ofensywnie. Przy bramce nie mógł zrobić nic więcej.

Dominik Piła - 5

Lepszy w ofensywie niż defensywie, ale to akurat wcale nie może dziwić. Niektóre akcje można było lepiej rozegrać.

Bartosz Brzęk - 6

Środkowi obrońcy, którzy nimi nie są, naprawdę zasługują na słowa uznania. Bartek nabrał pewności siebie i robił to, co do niego należało.

Tomasz Neugebauer - 6

Również zaliczył udany występ. Grał pewnie, wygrywał pojedynki.