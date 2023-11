Oceny piłkarzy Lechii Gdańsk za mecz z GKS Tychy. Maksym Chłań wszystkich zachwycił, ale jest więcej bohaterów

Lechia mogła być zadowolona po meczu w Tychach nie tylko ze zwycięstwa, ale też z tego, co zaprezentowała na boisku.

- Znaliśmy skład przeciwnika, który nas zaskoczył. Nie spodziewaliśmy się tylu zmian. Gratulacje dla moich zawodników, że się tak zaprezentowali, ale jeszcze większe, że potrafiliśmy się dostosować się i grać to, co chcieliśmy. Pierwsza połowa się fajnie dla nas rozpoczęła i zakończyła. Bramka Maksa Chlania to jest to, na co liczyliśmy, czyli podania za linię obrony. Wiedzieliśmy, że będą momenty, kiedy przeciwnik bardzo wysoko podejdzie i przestrzenie będą na tyle duże, że będziemy potrafili to wykorzystać. W drugiej połowie kluczowym momentem była nasza reakcja na straconego gola. Obawialiśmy się takich zachowań, po których straciliśmy bramkę i to jest zadanie do odrobienia na przyszłość. Po drugiej bramce kontrolowaliśmy spotkanie. Strzeliliśmy bramkę na 3:1, mogliśmy kolejne, ale przeciwnik też miał sytuacje - powiedział Szymon Grabowski, trener Lechii.