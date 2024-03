Oceny piłkarzy Lechii Gdańsk za mecz z Podbeskidziem. Rezerwowi dali zwycięstwo. Szymon Grabowski: Kacper Sezonienko zasłużył na gola

Wejście Kacpra Sezonienki na boisko okazało się kluczowe. To jego gola dał Lechii zwycięstwo nad Podbeskidziem.

- Ta zmiana miała troszkę inaczej wyglądać. Do gry był gotowy D'Arrigo, ale wtedy nie mielibyśmy zawodnika młodzieżowego, bo miał zmienić Neugebauera. "Sezon" też był gotowy do wejścia i bardzo się na pozycji 10. To była naprawdę fajna zmiana i zasłużył na tę bramkę - powiedział Szymon Grabowski, trener Lechii.