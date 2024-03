Oceny piłkarzy Lechii Gdańsk za mecz z Resovią. Dublet Tomasza Neugebauera, demolka przed przerwą

- Cieszę się z wyniku i z tego, jak zaprezentowaliśmy się w pierwszej połowie. Byliśmy blisko perfekcji, jeśli chodzi o to, co chcemy robić na boisku. Do ideału brakowało niewiele. Zabrakło lepszej skuteczności, bo wynik po pierwszej połowie mógłby być wyższy. Drugą połowę sobie przeanalizujemy. Mecz był już zamknięty, ale w pewnych fragmentach powinnśmy prezentować się zdecydowanie lepiej - uważa Szymon Grabowski, trener Lechii.