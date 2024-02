Oceny piłkarzy Lechii Gdańsk za mecz z Wisłą Płock. Bohater Tomas Bobcek, super Maksym Chłań, przełamanie Camilo Meny

- Nie wiem czy to był mój najlepszy mecz w Lechii. Liczę na to, że ten najlepszy jest jeszcze przede mną. Na pewno jestem zadowolony z bramki i dwóch asyst, ale dla mnie najważniejsze jest to , że wygraliśmy. To ze zwycięstwa jestem zdecydowanie najbardziej zadowolony. Nie stawiam sobie żadnych celów jeśli chodzi o bramki czy asysty. Na koniec będzie się liczyć nasz awans do ekstraklasy. Jesienią miałem trochę problemów zdrowotnych, ale teraz czuję się dobrze i jestem szczęśliwy - powiedział po meczu Bobcek.